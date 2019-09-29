Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” dedi.
TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı
29.09.2019 - 21:46 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,Mustafa Varank,ARMOL,
653338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653338.aspx
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