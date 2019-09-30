Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Binası önündeki anaları ziyaret ettik. Analar bugün küçük gibi görünen ama yarın önü alınmayacak bir kıvılcım yakmış.

Urfalı Şair Nabi’nin ne diyor:

“Bir huruşuyla eder bin hane-i

ikbali pest

Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisarın görmüşüz.”

Yani, dert ehlinin bir göz damlası kalp kıranları yerle bir eder. Bu gözyaşı ki kandan nemalananları boğacaktır.

YÜZLERİNE VURDU

Bu kıvılcım büyüyecek, bizi Kürt, Türk, şucu bucu diye birbirimize düşürenlere en büyük darbe olacaktır.

Beni gördüklerinde gönüllerine düşen güç ve kuvvet, derhâl yüzlerine vurdu.

Evlatlarını vatan uğruna şehit olsun diye büyütürken, vatana düşman bir hâle gelmeleri onları kahrediyor.

Sinoplu olduğumu duyunca ‘Bütün Sinoplulara selam götürün’ deyişleri yüreğimi titretti.

KUCAĞIMDAN ALDILAR

Birisi ‘On yaşında evladımı elimden aldılar’ diye gözyaşı döktü. Diğeri, “Asker oğlumu Erzurum’a birliğine teslim etmeye götürürken kucağımdam çekip kopardılar” diye dert yandı. Öteki “Üniversiteden mezun olmasına iki ay kala kaçırdılar” dedi. Bir başkası “Biz kananırsak bütün millet kazanacak” diye konuştu. Anaların hepsinin hikâyesi ayrı ama akıbeti aynı. Evlat acısı, evlat hasreti. Evlatlarının vatan, millet düşmanlarının elinde oluşu.

Bir ana “Evladım biz burada sadece kendi evlatlarımızın değil, bütün ana babaların sözcüsüyüz. Biz kazanırsak bütün millet kazanacak” dedi. Son derece çarpıcı ve yerinde bir tespit.

GÜN BUGÜNDÜR

Öyleyse bütün millet gönlüyle, bedeniyle, yüreğiyle burada olmalı. Gün onlara destek günü. Bütün Anadolu bu heyecana ortak olmalı. Sahip çıkmalı bu analara. Zira Batı’nın bütün oyunu bozacak bir kıvılcım var ortada. Bu, 40 yıldır ülkeyi birbirine düşürenlerin, anaları ağlatanların, özellikle Amerika’nın, Avrupa’nın ve kandan beslenenlerin mahvoluşu olacak. Bizi bölmek, yıkmak, tarihimizi ve dinimizi unutturmak isteyenlere en büyük darbe olacaktır.

Yer, 6 büyüklüğünde sarsıldığında ne olduğunu gördük, bu ateş 9 büyüklüğünde sarsacaktır. Bugün bir davaya gönül verenlere ve biz biriz diyenlere oğlumuzu elimizden çalıyor bizi birbirimize düşürüyorlar diye buraya oturduk diyenlere sahip çıkma günüdür. Bu parti meselesi değildir, bu birlik, vatan, gelecek meselesidir. Bugün burada oturan 40 ana yarın 400, 4 bin, 400 bin ana olacaktır. Gönüllerimiz bura ile atmalı. Bizzat analar gelip burayı ziyaret etmeli.

Burası birlik meydanı olarak bakıp onlarla gönüllerimizi birleştireceğiz. Burada olduğumuz sürece anaların kalplerine kuvvet geliyor. Cenabıhak doğruların yanındadır. Kırk anayı zayıf görmeyelim, zira Cenabıhak zayıfların yardımcısıdır.

EVLADIM GELMEDEN ASLA GİTMEM

Evladına kavuşmak için HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan eylem 27’nci gününde devam ediyor. Oğlu beş senedir kayıp olan Sıdıka Tatlı’nın da eyleme katılmasıyla ailelerin sayısı 49’a yükseldi. Anne Tatlı “Kobani’ye gittik, bulamadık. Yeni ameliyat oldum, ayakta duramıyorum. Aziz oğlum beni görüyorsan bir telefon aç, yeter artık ciğerimiz bitti” dedi.

Üniversiteli kızından dört yıldır haber alamayan acılı anne Hatice Levent ise “Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok. O gelmeden gitmeyeceğim” diye konuştu.

İstanbul’da üç yıl önce, Vodafone Park yakınında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 39 polisten Yasin İke’nin annesi Keziban İke de eyleme destek verdi. İke “Rahatsız olmasam giderdim, o annelerle orada otururdum. Ben de orada, onlar gibi haykırırdım” ifadelerini kullandı.