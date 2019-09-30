Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından GSM operatörleriyle yapılan görüşmelerde alınan kararları açıkladı. Oktay, konu ve depreme ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

∂ Üç operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracak. Belki AFAD bünyesinde bu hat kullanıma açılıyor olacak, ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Burada sınır yok, herkesin herkesle haberleşebileceği belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 ay içinde bu hat hayata geçirilecek.

∂ Mevcutta 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon kişi. Bunun 175 milyona çıkarılmasıyla ilgili operatörler arasında paylaşımlarını yaptık. 6 ay içinde bu kapasiteye ulaşacaklar.

∂ 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Ağır hasarlı olanlar tahliye edildi, tahliye edilenlerin çoğu yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de bizim misafirimiz olarak kalıyor.

∂ (Kılıçdaroğlu’nun deprem vergileri açıklaması): Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekte çok mahir.

∂ (İmamoğlu’nun toplantıya davet edilmediği iddiası): Afetin yönetimi davet beklemez. Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır.