İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.