İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.
Mardin'de 1 terörist öldürüldü
30.09.2019 - 08:42 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Roger” kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : mardin,terör,terörist,
653387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653387.aspx
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