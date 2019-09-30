Araklı ilçesi Çatak mevkiine hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar, derede bir ayının yattığını gördü. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan vatandaşlar, ayı üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir kurşun veya saçma izine rastlamazken, Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak bilgi verdiler. Vatandaşlar, biran önce ayının ölüsünün dereden alınmasını istediler.
Pikniğe giden vatandaşlar, gördü! Derede ölü bulundu
30.09.2019 - 10:35 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesinde pikniğe giden vatandaşlar tarafından dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu.
Araklı ilçesi Çatak mevkiine hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar, derede bir ayının yattığını gördü. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan vatandaşlar, ayı üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir kurşun veya saçma izine rastlamazken, Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak bilgi verdiler. Vatandaşlar, biran önce ayının ölüsünün dereden alınmasını istediler.
Kaynak: İHA
Etiketler : ayı,ayı ölüsü,araklı,
653404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653404.aspx
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