Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." açıklamasında bulundu.
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'Suriye'den ülkeye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı'
30.09.2019 - 14:08 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." açıklamasında bulundu.
Etiketler : pkk,ypg,terörist,
653449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653449.aspx
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