Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
30.09.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak: AA
Etiketler : milli güvenlik kurulu,
653468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653468.aspx
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