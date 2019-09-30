Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, uyku öncesi biraz müzik dinlemek istedi, telefonunu yastığının üzerine koydu. Genç kız müziği açtığında telefonu, aynı zamanda şarja takılıydı.

ŞARJA TAKILI TELEFONU PATLADI

Ailesi sabah genç kızı uyandırmak için odaya girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. İlk incelemelere göre şarja takılı telefonunun, aşırı ısınmaya bağlı patladığı belirtildi.



AĞIR KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Patlama şiddetiyle ağır kafa travması geçirdiği belirtilen genç kızın, olay yerinde hemen öldüğü belirtildi. Akıllı telefonun markası ise açıklanmadı.



"SENSİZ HAYAT BENİM İÇİN ÇOK ZOR OLACAK"

Abzalbek'in en yakın arkadaşı Ayazhan Dolasheva ise Instagram hesabından genç kızı andı ve "Hala inanamıyorum. Sen mükemmeldin. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Sensiz hayat benim için çok zor olacak. Seni çok özledim. " dedi.

