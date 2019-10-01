Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaşıkçı, ölüm yıl dönümünde, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anılacak, bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir saat sürecek anma töreninde video gösterimi ve konuşmalar yapılacak. Törende, Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz, BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kaşıkçı’nın arkadaşı Yasin Aktay, TAM Başkanı Turan Kışlakçı, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, insan hakları aktivistleri İyad el-Bağdadi ve Muhammed Sultan’ın yanı sıra dünya genelinden isimlerin söz alacak.

Öte yandan BBC’nin Panaroma programı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili özel dosya hazırladı. Cinayetin ses kayıtlarını dinleyen İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Barones Helena Kennedy “Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Bu kan donduran bir iş. Orada, bu adamın geleceğini, öldürüleceğini ve parçalara ayrılacağını bilerek bekliyorlar” dedi.