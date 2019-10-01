Kalın, şöyle devam etti: Kendi kültürümüze öz güvenle bakmanın zamanı geldi ve geçiyor. Kültürel hiyerarşiler kurarak, ‘Şu kültür ileridir, bu kültür geridir’, ‘Şu sanat formu gelişmiştir, bu sanat basittir’ gibi ilkellikleri artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Biz bugün hâlen kendi tarihimize, insanlık tarihine bile bakarken Avrupa merkezli tarih anlayışının derin etkisinden, ağır yükünden bütünüyle kurtulabilmiş değiliz. Hangi alanda okursanız okuyun kendinizi diğer alanlarda geliştirmenin gayreti içinde olun. Bunu sadece akademik kariyer olarak değil, öncelikle kendinizi gerçekleştirmenin aracı olarak, bir anlamı olarak yapmaya çalışın. Çok disiplinli, çok boyutlu bir eğitim almak zorundalar.
İbrahim Kalın: Eğitimin amacı düşünmeyi öğrenmek
01.10.2019 - 02:33 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yıl açılış dersinde yaptığı konuşmada “Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir” ifadelerini kullandı.
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