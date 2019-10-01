Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, şöyle devam etti: Kendi kültürümüze öz güvenle bakmanın zamanı geldi ve geçiyor. Kültürel hiyerarşiler kurarak, ‘Şu kültür ileridir, bu kültür geridir’, ‘Şu sanat formu gelişmiştir, bu sanat basittir’ gibi ilkellikleri artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Biz bugün hâlen kendi tarihimize, insanlık tarihine bile bakarken Avrupa merkezli tarih anlayışının derin etkisinden, ağır yükünden bütünüyle kurtulabilmiş değiliz. Hangi alanda okursanız okuyun kendinizi diğer alanlarda geliştirmenin gayreti içinde olun. Bunu sadece akademik kariyer olarak değil, öncelikle kendinizi gerçekleştirmenin aracı olarak, bir anlamı olarak yapmaya çalışın. Çok disiplinli, çok boyutlu bir eğitim almak zorundalar.