Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylem başlatan ailelerin acılı bekleyişleri 28’inci günde devam etti. On ay önce kaçırılan 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü için eyleme katılan Lütfiye Ödümlü, şunları söyledi:

Yirmi sekiz gündür buradayım, Oğlumu almadan buradan kalkmayacağım. Artık çocuklarımızı bıraksınlar. Oğlum 10 aydır kayıp, her tarafta onu arıyorum. HDP’liler oğlumu Irak’a götürüp PKK’ya teslim etti. Ben Irak’a gittim, 20 gün aradım ama bulamadım. Oğlum PKK elinde vermiyorlar. Kızım kanser hastası, ben de hastayım, kimsem yok. Oğlum gel artık. Senin ağabeyin askerde o da ağlıyor ve sana çok üzülüyor.

Annelerin oturma eylemine destek ziyaretleri de sürüyor. Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, HDP önündeki ailelerle görüştü. Öğrenciler hem ailelerin derdini hem de onların nasihatlerini dinledi. Oturma eylemindeki aileler tarafından uyarılan öğrenciler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Uğur Bıçakdoğru, aileleri yakından takip ettiklerini ve ailelere destek olmak için imza kampanyası başlattıklarını aktararak “Bizler onların sesini daha fazla insanlara duyurmak için iki hafta önce çalışmaları yürüttük, imza masaları açtık” dedi.

İstanbul Üniversitesinden arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini ve sonuna kadar ailelere destek olacaklarını dile getiren Aleyna Kanar da “Buraya gelemeyen, ancak evlatlarını arayan ailelere destek olan binlerce öğrenci arkadaşımız var. Biz ailelerimiz çocuklarını bulana kadar her daim onların yanında ve destekçileriyiz” diye konuştu.

85'LİK DEDEDEN DESTEK

Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay da aileleri ziyaret etti. Geceleri gözüne uyku girmediğini belirten Cemal dede “Sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın” dedi.