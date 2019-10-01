Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yerel seçimde HDP’lileri belediye meclis üyesi listelerine koyan CHP yeni bir skandala imza attı. Kepez’de CHP, şehit isminin sokağa verilmek istenmesine “toplumsal psikolojiyi bozuyor” diyerek karşı çıktı.

Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez, 25 yaşındaydı. Şırnak’ın Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapıyordu. 2002 yılı eylül ayında PKK’lı teröristlerin roketatarlarlı saldırısı sonucu şehit oldu. Acı haberi Kepez’in Yeşiltepe Mahallesi’ndeKİ baba ocağına kor gibi düştü. Şehit Sönmez, Uncalı Şehir Mezarlığında defnedildi. Kepez Belediyesinin MHP’li meclis üyeleri, vefatın yıl dönümünde, vefa örneği göstererek şehidin isminin Çankaya Mahallesi, 6.455. Sokak’a verilmesini önerdi. Ancak CHP’li üye Mustafa İlhan “İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle ‘şehit’ sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum” diyerek önergeye karşı çıktı.

İÇİ HDP, DIŞI CHP

Belediye meclis gündem maddelerinin ellerine ulaşmasıyla konudan haberdar olan MHP Kepez İlçe Teşkilatı, İlhan’a tepki gösterdi. MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, şehidin ismine şerh koyan Mustafa İlhan’ın terör örgütü PKK ve yandaşları lehine ifadeler kullanan birisi olduğunu ve Kepez Belediye Meclisine CHP kontenjanından girdiğini söyledi.

İlhan’ın ülkenin ve milletin kutsalına dil uzattığını dile getiren Seyyar “Kepez Belediyesi İsim Tespit Komisyonu’nun 10 Eylül 2019 tarihindeki toplantısında belediye sınırları dahilinde kalan bir caddeye Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in isminin verilmesi konusu görüşülmüştür. Adı anılan CHP’li belediye meclis üyesi de şerh koymuş; niyetini kendi el yazısı ve ıslak imzası ile tutanağa geçirerek ihanetini resmi olarak kayıt altına aldırmıştır. Türk düşmanları ile ortak ederek ihanet odaklarına terör propagandası imkânı sağlayan CHP ile ittifak ortakları bu olayın vahametini anlamalı ve yanlıştan dönmelidir. Görevini kötüye kullanıp yetkisini istismar eden şahısla ilgili olarak yargıyı göre davet ediyoruz. Ne bayrağımızdan ne vatanımızdan ne de şehitlerimizin maneviyatindan vazgeçeriz” dedi. Seyyar, her şehidin adının sokağa ve caddeye verilmesinin MHP’yi onurlandıracağını belirterek alınan kararların her dimdik arkasında duracaklarını bildirdi.

ŞEHİT DOĞU KÖKENLİ

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar’ın parti binasında düzenlediği basın toplantısına katılan şehidin babası İlyas Sönmez, karara şerh düşen Mustafa İlhan’ı kınadığını söyledi. Doğu kökenli bir aile olduklarını belirten Sönmez “HDP’liler hiç bir zaman doğu insanını temsil etmedi. Onlar Kürtleri kandırıyor. Biz hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bir oğlum şehit oldu. Geride iki evladım ve bir ben varım. Üçümüz de şehit olmaya hazırız” diye konuştu.