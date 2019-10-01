Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde jandarma ve polis özel hareket ekipleri terör bağlantısı sebebiyle görevden alınan HDP’li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e ait arazi ile yeğeni V.T’ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda V.T’nin evindeki iki PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Evde yapılan aramada ise bir adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet Glock marka tabanca, iki adet el bombası, üç adet av tüfeği ile yüzlerce Kaleşnikof mermisi ele geçirildi.

Ahmet Türk’ün diğer yeğenleri de daha önce terör operasyonlarında gözaltına alınmıştı. Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk, üniversite öğrencisi Heja Türk ile BDP Mardin il yöneticisi Nevruz Türk “terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmıştı.

HDP’DEN ADAY ADAYI

Diyarbakır’da ise jandarma ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen “Vekil” kod adlı Ş.Ş. ve “Ferhat” kod adlı Y.E’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır’ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltının alınan Ş.Ş. ve Y.E. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ş.Ş’nin HDP il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor’da yöneticilik yaptığı, HDP’den üç dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.