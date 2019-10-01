Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin herbirini Rabbim muhafaza buyursun diyorum. Bu yıl İstiklal Harbimizin başlamasının 100. yıldönümü.

Dünyada böylesine derin yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş bağımsızlığı bahşedilmiş hedefleri olmayan toplumlarla karıştıranlar oluyor. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun bizi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. 15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir. Milli iradenin üstünlüğü yerine küçük bir azınlığın çıkarlarını korumayı amaçlayan tüm darbelerin ilk hedefinde hep bu Meclis olmuştur. Önce milletim memleketim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, yaptığı konuşmada ''Bu yasama yılı içerisinde 23 Nisan 2020'de TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacağız. Böylesi anlamlı yıldönümünde bu çatı altında olmanın ayrı bir manası var. Milletvekillerimiz yoğun bir tempoyla zor şartlar altında çalışmaktadır. Milletimizin gözü buradadır. İçinde şiddetin onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem Türkiye'ye suikasttır. Sırtını şiddete dayayan her yapı millete mağlup olacaktır. Yegane ölçümüz dünya barışı ve adaleti temel almaktır. Türkiye bugün kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır'' ifadelerini kullandı.