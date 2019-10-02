Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin terörden arındırarak güvenli hâle getirdiği Fırat Kalkanı Bölgesinde istihdam oluşturacak yeni bir proje için harekete geçildi. Bölgede kurulacak organize sanayi sitesinde 7 bin kişiye iş imkânı sunulacak. Çobanbey Organize Sanayi Sitesinde, 15 hektarlık alana, her biri 200 metre büyüklüğünde 700 atölye inşa edilecek. Türkiye’nin bölgede yeni yaşam alanlarının kurulması için de çabaları devam ederken, çalışmaların Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için de örnek olacağı belirtiliyor.

ALT YAPI AFAD’DAN

Alt yapısını AFAD’ın üstleneceği Çobanbey Organize Sanayi sitesinde, bölge halkı çoğunlukla ayakkabı sektöründe çalıştığı için ayakkabı imalatı atölyelerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra tekstil, demir doğrama, çerez fabrikaları ve plastik döküm fabrikaları da açılacak.

İŞ ADAMLARINA GÜVENCE

Her atölyeden 3 kişiye Türkiye’ye giriş çıkış izni verileceği ve iş adamlarına ihracat konusunda her türlü güvencenin sunulacağı ifade edildi. Aynı zamanda yatırımcılar, Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transit ihracat da yapabilecek. Bu arada, Çobanbey ve Kilis arasında gümrükte bir pazar kurulması da gündemde. Ticaret merkezi şeklinde planlanan pazarda, üreticilerin ürünlerini pazarlaması planlanıyor.

‘GÜVENLİ BÖLGEYE’ ÖRNEK

Türkiye, Suriye’de terörden arındırdığı bölgede çeşitli projeler yürütüyor. Daha önce Afrin’de zeytinlik alanların geliştirilmesi ve zeytinin işlenmesi için çalışmalar yapılmıştı. Yine el-Bab ilçesinde kurulacak ilk organize sanayi bölgesinin temelleri de geçtiğimiz yıl atılmıştı. Bu adımlar sonrasında mültecilerin gönüllü dönüşlerin hızlanmasının, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge için de bir model oluşturacağı değerlendiriliyor. Proje sayesinde mültecilerin ekonomik kaygılarının da ortadan kalkmasıyla birlikte Suriye’ye dönüşlerin hızlanacağı ve artacağı öngörülüyor.