Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep’e bağlı Çobanbey bölgesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, konferansın kaygıyla takip edildiği belirtilerek, şöyle denildi: “Suriye’ye dair çözüm arayışı iddiasındaki bir organizasyona Suriye Türkmenlerinin yegâne meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisinin davet edilmemesi manidardır. Diğer taraftan katil Esad rejiminin temsilcileri ile bölücü terör örgütü PKK/YPG muhiplerinin bahsi geçen organizasyona davet edilmeleri ve konuşturulmaları ise ciddi bir aymazlık örneği olmuştur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasında Suriye’deki terörü ‘El-Kaide ve türevi terör örgütleri’ sözleriyle tasvir etmesi ve PKK/YPG’den bahsetmemesi ise hazindir. CHP’nin maalesef emperyalist bir projenin maşası olan PKK/YPG’nin meşrulaştırılması misyonunu üstlendiğini üzülerek görüyoruz.”