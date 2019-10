Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılında askeri birliğinden izinli olarak memleketi Erzurum’a giderken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun için eyleme katılan teyze Halime Şehitoğlu, dört yıldır yeğeninden bir haber alamadıklarını söyledi. Şehitoğlu, Erzurum’dan geldiğini belirterek, annesi vefat eden yeğeni Sedat’ı aradığını söyledi. Şehitoğlu “Herkesten yardım istiyor ve bütün anneleri buraya çağırıyorum. Herkesin yavrusu var, evde ağlayana kadar buraya gelsinler. Meydana çıksınlar. 29 gündür buradayız, 29 yıl geçse de yine burada olacağız. Oğlum neredeyse sesimi duyuyorsan her an her saniye ben seni bekliyorum. Neredesin yavrum ben seni arıyorum yıllardır, takatim kesildi gözyaşlarım kurudu yavrum. Rabb’ime emanet olasın ben seni Rabb’ime teslim ettim. Allah’ın izniyle sağ salim dönersin” diye konuştu.