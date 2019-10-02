Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce inkâr yolunu seçerek cinayeti örtbas etme çabasına giren Suudi Arabistan, Türkiye’nin titiz soruşturmasıyla ortaya çıkarılan deliller ve uluslararası alanda yürüttüğü etkin diplomasi ve dünya kamuoyunun baskısı karşısında vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Cinayete ilişkin Suudi Arabistan’da görülen davada, beşi idam talepli olmak üzere haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına başlandı. BM’nin olayla ilgili hazırladığı 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan Kaşıkçı’yı tasarlayarak öldürmekten sorumlu tutularak, Kaşıkçı’nın uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu, kasten ve tasarlayarak gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı olduğu vurgulandı. Raporda, Suudi Arabistan’ın, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesi sebebiyle Türkiye’den özür dilemesi gerektiği belirtildi. Üye ülkelerin Kaşıkçı’nın öldürülmesine dâhil olduğu iddia edilen kişilere müeyyide uygulaması ve müeyyidelerin Suudi Arabistan Veliaht Prens’ini de içermesi gerektiği belirtilen raporda “Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair müeyyideler Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır” değerlendirmesi yapıldı.