Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Uçaklarda, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, özel eğitimli silahlı emniyet personeli görevlendirilecek. Hava polisleri, kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş hâlindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği durumlarda devreye girecek. Polis, uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek; ancak kimliği yolculardan gizli tutulacak ve sivil kıyafetle görev yapacak. Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı; hava aracı tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Sayı ikiden az olamayacak. Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması hâlinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilecek. Fiziki yeterlilik ve atış sınavında başarılı olan personele Hava Polisi Temel Eğitimi Kursu verilecek. Havacılık terminolojisi, uçak özellikleri, rehine müzakere eğitimi, havacılık güvenliğinde yolcu profili ve davranış analizi eğitimi alacaklar.