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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
02.10.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : ırak,hava harekatı,terörist,
653865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653865.aspx
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