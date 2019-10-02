Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Önümüzdeki yasama dönemi ele alınacak.

- Evlatlarının hasretleriyle isyanını ortaya koyan annelerimize buradan bir kez daha desteklerimizi iletiyoruz.

- Genel Kurulu'n açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara deyinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız deyinmiştir.

- Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir.

- (Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır.

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