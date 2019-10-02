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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
02.10.2019 - 19:31 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.
Etiketler : diyarbakır,terörist,
653907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653907.aspx
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