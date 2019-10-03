Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Yargı paketinin ilkini TBMM’den jet hızıyla geçirmeyi hedefleyen AK Parti, Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için de ayrı bir paket hazırlıyor. Bu kapsamda, terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ve organize suçlar hariç olmak üzere, adli suçlara ilişkin cezalarda yüzde 50 oranında indirime gidilecek. Bu durumda örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde altı sene, altı ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile beş seneye inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50’sini çekenler de şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek.

AK Parti’nin yaptığı çalışma kapsamında, şartlı tahliye hükümlerinde bir başka sürpriz değişiklik öngörülüyor. Mevcut kanuna göre, hapis cezasının bir kısmını cezaevinde “iyi hâlli” geçiren hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında tutulmak suretiyle şartlı olarak infaz etmesine imkan tanınıyor. Ancak, bu hükümlünün yeni bir suç işlemesi durumunda, şartlı tahliye hakkı yanıyor ve hem kalan cezasını, hem de işlediği yeni suçun cezasını çekmek için yeniden hapse giriyor. Hukuk literatüründe ‘infaz yakma’ olarak bilinen bu uygulamanın yeni yapılacak düzenleme ile kaldırılacağı öğrenildi. AK Parti kaynakları, üzerinde çalıştıkları düzenleme konusunda “Şartlı salıverme kapsamında infaz rejiminden yararlanan ve kalan cezasını dışarda geçirirken, basit ve kasten olmayan bir suç işliyorsa infazı yanmayacak. Ancak, işlediği suçun gerektirdiği cezanın iki katı ceza verilecek. Mevcut sistemde, şartı salıverme koşullarından yararlanarak örneğin kalan altı yıllık hapis cezasını dışarda geçiren biri, bu süre içinde bir suç işlerse ve diyelim ki bu suçun da bir aylık cezası var. Bu durumda o hükümlünün infazı yanmış oluyor. Yani hem önceki altı yılı tekrar hapiste tekrar geçiriyor, hem de işlediği diğer suçun bir aylık hapis cezasını çekiyor. Şimdi öyle olmayacak, işlediği ikinci suçun cezası önceki şartlı salıverme koşullarını etkilemeyecek. Yani altı yılı yine dışarda geçirecek. Ama ikinci suçtan bir aylık ceza almışsa, bunu hapiste iki ay olarak geçirecek” şeklinde açıkladı.

GENİŞLEME RİSKİNE TEDBİR

AK Parti kurmayları, ceza indirimi düzenlemesinin Anayasa Mahkemesinin ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bularak, iptal ederek ‘Rahşan Affı’na dönüşmesi riskine karşı da tedbir alacaklarını dile getiriyor. Parti kaynakları, “Eğer bu infaz düzenlemesi çıkmazsa yapılan projeksiyonlarda 2023’e geldiğimizde sadece uyuşturucu suçundan hapiste olacakların sayısının 65 bine çıkacağı hesaplanıyor. Mevcut hapishane kapasitesini düşündüğümüzde, kapasitenin çok üzerine çıkılıyor. Ayrıca cezaları artırmak asla hapse giren insan sayısını azaltmıyor. AYM’nin, ‘eşitlik ilkesine’ aykırı bularak düzenlemeyi genişletmesi riskine karşı bir çalışma yapılıyor. Sınırlar belli olacak. Herhangi bir genişlemeye yol açmayacak şekilde bir metin hazırlanıyor” bilgisini verdi.