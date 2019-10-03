Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın bazı ülkelerinde yüzde 50’nin altında oranı kabul eden sistemlerin bulunduğuna dikkati çeken Şentop “Yüzde 40 olabilir ama yüzde 50 üzerinde bir oran kesin kazanma, toplumun çoğunluğunu arkasına alma anlamında bir destektir. Yüzde ‘50+1 zor’ diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. Birinci turda olmadığı takdirde ikinci turda zaten iki aday kalacağından bir tanesi içlerinden yüzde 50’nin üzerinde mutlaka oy alacaktır. Bu da seçmenin, vatandaşların bir ittifakını gerektiriyor ikinci turda. Bu bakımdan ben yüzde 50+1’in doğru olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

CHP: ESKİYE DÖNELİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yüzde 50 artı 1 tartışmalarına dair “Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. ‘Olmadı hadi bir daha düzeltelim.’ Bu yapbozla olacak şeyler değil. Eğer değişecekse Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni değiştirelim. Biz demiyoruz ki geçmişteki gibi aynı parlamenter sistem gelsin. Parlamenter sistem güçlendirilir, eksiklikleri giderilir” dedi.