Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik özetle şunları söyledi:

∂ (Güvenli Bölge): Avrupa Birliği’ndeki bazı odaklar, Türkiye’nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır.

∂ (CHP’nin Suriye konferansı): Güvenli Bölge’ye ‘soykırım koridoru’ diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur.

∂ (Kaşıkçı cinayeti): Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele hâline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır.

∂ (Başkanlık seçiminde barajın indirilmesi): AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş. Vatandaşın onayından geçeni değiştirme çabasında olmayız.

∂ (Deprem vergisi): Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi. Saklanan bir şey yok.