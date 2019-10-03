Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün birinci yılında katledildiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde törenle yâd edildi. Etkinliğe Kaşıkçı’nın nişanlısı ve sevenleri katıldı. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, adalet arayışını sürdüreceğini belirterek şunları söyledi:

O benim en iyi arkadaşımdı, en iyi dostumdu. Ona hâlâ âşığım. O gün burada duruyordum. Adamımın konsolosluktan çıkmasını bekleyen âşık bir kızdım. Akşam yemeğine gidecektik. Şimdi kalbi kırık biri olarak buradayım ama gururluyum.

amazon’un sahibi de törende

Etkinliğe dünyanın en zengin adama Amazon ve Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos da katıldı. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’e seslenen Bezos “Hatice kimse senin gibi bir acıya katlanmamalı. Şimdi burada senin olduğun yerde bu sokağın karşısında saatlerce bekledin. Ve o asla içerinden çıkmadı. Bu düşünülemez ve sen bizim kalbimizdesin. Biz buradayız. Sen yalnız değilsin” ifadelerini kullandı.

“ADALET MUTLAKA GELMELİ”

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnès Callamard da cinayetin aydınlatılarak suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Callamard, bugün karanlıkları aydınlatmak ve yeni karanlıkların olmaması için mücadele etmek zorunda olduklarını aktararak “Adalet sağlanmalı. Eğer adalet bugün gelmezse yarın ya da daha sonra mutlaka gelmeli” dedi.

Cinayetin takipçisi olduklarını belirten Callamard “Sonuçlanana kadar asla durmayacağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Adaletin peşini bırakmayacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu karşısındaki yeşil alanda üzerinde Cemal Kaşıkçı’nın ismi, doğum ve ölüm tarihinin yer aldığı mermer anıtın açılışını yaptı.

CEMAL'İN CESEDİ NEREDE?

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da Cemal Kaşıkçı’nın temiz bir kalbe sahip, sadık bir dost olduğunu söyledi. Kışlakçı halim selim bir insan olarak nitelediği Kaçıkçı’nın iki kere şehit edildiğini dile getirerek, şunlar söyledi: Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkincisi ise barbar ve alçakça katliam ile ilgili delilleri tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular; bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek ve insanlığın ebedî muhayyilesinde yaşayacak. Coğrafyamın çocuklarına çıkış ve kurtuluş yolu olarak demokrasiyi ve Türkiye’yi örnek gösterirdi hep. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık duyardı. Askerî cuntalar, diktatörler ve radikal dinî gruplar arasında sıkışmış halklar ve gençler için Arap Baharı’nı bir umut olarak görmüştü. Geçen yıl Türk-Arap Medya Derneği olarak bu kapının önünde Cemal’in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal’in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı?