Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde bir ay geride kaldı. Geçen yıl 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Abdulkadir Akdoğan için Batman’dan gelen 8 çocuk annesi Melike Akdoğan’ın da eyleme iştirak etmesiyle aile sayısı 50’ye ulaştı. Akdoğan, geçen yıl lise birinci sınıfta okurken kaçırılan oğlundan bir daha haber alamadığını söyledi. “Oğlumu kandırmışlar, beynini yıkamışlar, dağa kaçırmışlar. Oğlumu istiyorum, onun için buraya geldim” diyen Akdoğan, annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, annelere destek olmak hem de oğluna kavuşmak amacıyla oturma eylemine katıldığını belirtti.

Oğlunun daha çok küçük olduğunu, onu kandırdıklarını dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu: Üç gün sonra tam bir yılı dolacak. Abdulkadir sesim geliyorsa, beni görüyorsan ne olur gel, seni bekliyorum. Gel annen senin arkanda. Annen her şeyinle ilgilenecek. Biz korkmuyoruz, sen de korkma.

BİN YIL DA SÜRSE AYRILMAYACAĞIM

Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan’dan dört senedir haber alamadığını belirterek şunları söyledi: Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat.”

ANALAR DESTAN YAZIYOR

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine, Hakkâri’den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek ziyaretinde bulundu. Heyet adına açıklama yapan Gıravi aşireti lideri Cüneyt Özbek, Diyarbakır annelerinin teröre başkaldırdığını ve adeta destan yazdığını belirtti. Annelerin çığlığını desteklediklerini kaydeden Özbek, şöyle konuştu: Tek ses, tek yürek olduk. Analarımızın yanında, terör örgütü PKK’nın karşısındayız. Çocukları kendi emellerine alet eden, evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti yani terörü lanetliyoruz. Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerimizin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır.