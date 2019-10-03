Damla Peker ANKARA
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu hazırladı. 33 maddelik rapordu, hayvan haklarıyla ilgili öne çıkan maddeler şöyle oldu:
∂ Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.
∂ İnsana bağımlı yaşayan hayvanlar için “evcil hayvan” ve “yaban hayvanı” ayrımı yapılmalı.
∂ Ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli.
∂ Mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.
∂ Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, zalimce eylemlerde bulunma, cinsel istismar ile dövüştürme suç kapsamına alınmalı.
∂ Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.
∂ Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.
∂ Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.
∂ Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engelleyen keyfi kısıtlama kaldırılmalı.
∂ Barınaklara asgari standart getirilmeli. Çok fazla sayıda hayvan barındırılmamalı.
∂ Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.
∂ Mahallî yönetimler, hayvanseverlerle iş birliği içerisinde beslenme odakları oluşturmalı.
∂ Avcılık bir süre yasaklanmalı.
∂ Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Kafes tipi barındırma tamamen ortadan kaldırılmalı.
∂ Yunus ve diğer deniz memelilerinin eğitilmesine ve gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.
∂ Adalar’da belli bir miktarda fayton bırakılmalı. Faytonlarda sadece ağır yük atları kullanılmalı. Acil olarak elektrikli ulaşım araçlarına geçilmeli.
∂ Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi müeyyideler getirilmeli.