Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu hazırladı. 33 maddelik rapordu, hayvan haklarıyla ilgili öne çıkan maddeler şöyle oldu:

∂ Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.

∂ İnsana bağımlı yaşayan hayvanlar için “evcil hayvan” ve “yaban hayvanı” ayrımı yapılmalı.

∂ Ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli.

∂ Mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.

∂ Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, zalimce eylemlerde bulunma, cinsel istismar ile dövüştürme suç kapsamına alınmalı.

∂ Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.

∂ Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.

∂ Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.

∂ Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engelleyen keyfi kısıtlama kaldırılmalı.

∂ Barınaklara asgari standart getirilmeli. Çok fazla sayıda hayvan barındırılmamalı.

∂ Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.

∂ Mahallî yönetimler, hayvanseverlerle iş birliği içerisinde beslenme odakları oluşturmalı.

∂ Avcılık bir süre yasaklanmalı.

∂ Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Kafes tipi barındırma tamamen ortadan kaldırılmalı.

∂ Yunus ve diğer deniz memelilerinin eğitilmesine ve gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.

∂ Adalar’da belli bir miktarda fayton bırakılmalı. Faytonlarda sadece ağır yük atları kullanılmalı. Acil olarak elektrikli ulaşım araçlarına geçilmeli.

∂ Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi müeyyideler getirilmeli.