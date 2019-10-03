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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a ceza!
03.10.2019 - 09:28 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.
Etiketler : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,Facebook,ceza,
654011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654011.aspx
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