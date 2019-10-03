EYT çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonucunda kurulan komisyon, EYT'ye takılanlar ile SGK arasında orta yolun bulunması çalışıyor.. Bununla birlikte EYT'den kimlerin yararlanabileceği belli olmaya başladı.
EYT çalışmaları başladı! Çıkarsa kimleri kapsayacak? işte ayrıntılar
03.10.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
EYT'lilerin merakla beklediği yasa için gözler mecliste. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonucunda, EYT'ye takılanlar ile SGK arasında orta yolun bulunması için komisyon kurulmasıyla çalışmalar başladı. Bununla birlikte EYT'den kimlerin yararlanabileceği netleşmeye başlad. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...
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