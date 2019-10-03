EYT çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonucunda kurulan komisyon, EYT'ye takılanlar ile SGK arasında orta yolun bulunması çalışıyor.. Bununla birlikte EYT'den kimlerin yararlanabileceği belli olmaya başladı.

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