Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 7 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
03.10.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da operasyona giden askerleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3’ü ağır 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 7 asker yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : operasyon,kaza,yaralı,
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