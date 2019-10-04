Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, firmaya jest olarak AK Parti Genel Merkezinde kullanılan makam araçlarının Volkswagen’in Passat modeline çevirmesi talimatını verdi. Ayrıca, Erdoğan’ın kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.