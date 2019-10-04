Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, firmaya jest olarak AK Parti Genel Merkezinde kullanılan makam araçlarının Volkswagen’in Passat modeline çevirmesi talimatını verdi. Ayrıca, Erdoğan’ın kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
Kamuda Volkswagen jesti
04.10.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından parti kurmaylarıyla yaptığı sohbette Volkswagen’in Manisa’ya yapacağı yatırımın çok önemli olduğunu söylediği öğrenildi.
Etiketler : Volkswagen,Volkswagen yatırım,
654183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654183.aspx
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