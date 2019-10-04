Feyzioğlu “İlk kez bir adalet bakanı, ‘Sorunlarınız ne?’ dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge” ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş
04.10.2019 - 03:51 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu “Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : metin feyzioğlu,
654187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654187.aspx
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