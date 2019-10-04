Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feyzioğlu “İlk kez bir adalet bakanı, ‘Sorunlarınız ne?’ dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge” ifadelerini kullandı.