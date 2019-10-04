Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerle ilgili hazırladıkları taslak çalışmanın detaylarını anlattı. Dokuz ana başlıktan oluşan AK Parti’nin yasa taslağında birinci konunun imar ve planlama olduğunu kaydeden Özhaseki, Türkiye’de şehircilikte nerelerden şikâyet ediliyorsa bunları engellemenin yolunun, doğru yasal mevzuat düzenlemesi olduğunu söyledi.

İMARA YENİ KURALLAR

Keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatını engelleyeceklerini bildiren Mehmet Özhaseki, taslakta “Şahıs lehine parsel bazlı plan tadilatı yapılamaz” ifadesinin olacağını söyledi. Özhaseki bu maddenin şartları da olduğunu ifade ederek “Bir bölgede kentsel dönüşüm olacaksa toplum namına kamu yararı varsa topluca ada bazlı daha büyük alanlarda mahalle ölçeğinde yeniden planlanabilecek. Ama tek tek şahıs lehine gelmiş parsel bazlı yoğunluk artışlarını yasaklamak lazım” diye konuştu.

Şeffaflık olduğu zaman bütün kötülüklerin önünün kesileceğinin altını çizen Özhaseki “Plan tadilatlarının artık aleniyetle yapılması gerekecek. Vatandaş yapılan plan tadilatından rahatsız ise bunu mahkemeye taşıyabilecek” ifadesini kullandı.

BELEDİYELERE ‘AKRABA YASAĞI’

Diğer bir konunun görev alanları olduğunu kaydeden Özhaseki “Gerek merkezden yerele devredilecek görevler gerekse büyükşehir ile ilçeler arasında mahkeme konusu olmuş, vatandaşın da kafasına tam oturmamış konuların netleştirilmesi şart” dedi.

AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı, finansman konusunda ise “Belediyelerin öz gelirlerinin artırılması gerek. Merkeze giden payların yerel yönetimlere doğru yönelişini sağlamalıyız. Bizim taslağımızda vatandaşa yönelmiş yeni bir vergi, zam dalgası yok” şeklinde konuştu.

Denetim, izleme ve şeffaflık konusunda bütün partilerin hassasiyeti olduğunu söyleyen Mehmet Özhaseki, mahallî seçimlerden sonra kamuoyunda da tartışma konusu olan belediye başkanlarının akrabalarının işe alınmasının engellenmesi için yasa değişikliği yapılacağını söyledi. Özhaseki, mevcut yasalarda böyle bir engel olmadığını ifade ederek, hazırlanan taslak ile belediye başkanlarının birinci derece yakınlarını işe almalarının yasaklanacağını belirtti. İşlevini yitiren yasalarla ilgili de bir madde olduğunu vurgulayan Özhaseki, tekrarı olan hiçbir işe yaramayan kanunların kaldırılması ya da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

ESKİ BAŞKANA YEŞİL PASAPORT

Özhaseki, taslakta, belediye başkanlarının özlük hakları konusunda yaşanan farklılıkların da giderilmesinin amaçlandığını, eski belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi, büyükşehirler arasında merkezi bütçeden aldıkları pay dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığını kaydetti. Özhaseki, taslak çalışmada belediye başkanlarının yetkilerinde azalmaya yol açacak bir madde bulunmadığını söyledi.