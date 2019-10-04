Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya eylülde de ağır darbe vurdu. 1-30 Eylül’de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 144 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi’nde “gri” kategoride yer alan teröristler Bayram Başkala, Osman Ekinci, Devrim Akbay ile terör örgütü PKK/KCK’nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Mehmet Bayden de bulunuyor.

Terör örgütü PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik de birçok ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ve HDP’li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu’nun da aralarında bulunduğu 40’ı tutuklandı.

Eylül ayında terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında ise yedi güvenlik görevlisi şehit oldu, sekiz sivil hayatını kaybetti, dört güvenlik görevlisi ile 14 sivil yaralandı.