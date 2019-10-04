Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davalı şirketin, FETÖ ile irtibat, iltisak nedeniyle yönetimine kayyum atanan şirketler arasında bulunduğuna işaret edilen kararda, kayyum atamasının doğal sonucunun da terör örgütü ile irtibatlandırılan şirketin üst yönetiminin değiştirilmesi olduğu vurgulandı. Aynı yöneticiler ile çalışmaya devam edilmesi durumunda kayyum atamasının bir anlamının kalmayacağına dikkat çekilen kararda “Kayyum tayinleri sonrasında oluşturulan yeni yönetimin, önceki yönetim zamanında görev almış kişileri çalıştırmaya devam etmesini beklemenin mümkün olmadığını ve iş sözleşmesinin devamının çekilmez hâle geldiğini kabul etmek gerekeceği açıktır” tespitine yer verildi. Kararda, davacının iş akdinin feshinin geçerli sebebe dayandığı ve davanın reddi gerekirken kabulünün hatalı olduğu kaydedildi.