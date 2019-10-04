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Bakan Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez
04.10.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da sığınmacı toplantısıyla ilgili, "Toplantının verimli geçtiğini söyleyebiliriz." dedi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap verdi. Çavuşoğlu, "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez." dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
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