Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'un Çarşamba ve Atakum ilçelerinde aktif olarak görev yapan 2 hemşire bu sabah evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hemşirelerin Mardin'e gönderilecekleri öğrenildi.
Samsun'da FETÖ'den 2 hemşire gözaltına alındı
04.10.2019 - 11:48 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da görev yapan 2 hemşire, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,FETÖ,
654269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654269.aspx
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