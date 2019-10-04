Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.