İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
04.10.2019 - 14:48 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Etiketler : izmir,vapor,sefer,
654308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654308.aspx
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