Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine" ilişkin kararının ardından tahliyesine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dün başvuruyu görüşerek, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine dosyayı yeniden ele alan mahkeme, Önder'in tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararında, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Ekim tarihli "İfade özgürlüğünün ihlal edildiğinde ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi" hükmüne vurgu yapıldı.

Anayasa'nın 153/6 maddesinde "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." şeklinde yer alan amir hükmünün gözetildiği belirtilen kararda, "Hükümlü Sırrı Süreyya Önder hakkındaki ilamın mahkememize gönderilen Anayasa Mahkemesi kararı da nazara alınarak infazının durdurulmasına ve adı geçen hükümlünün başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal tahliyesine, bu konuda ilgili Cezaevi Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Mahkeme ayrıca sanık Sırrı Süreyya Önder hakkında ilgili Anayasa Mahkemesi kararı gözetilerek yeniden yargılama yapılabilmesi için dosyanın yeni bir esasla kaydedilmesine hükmetti.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki ceza infaz kurumuna teslim olmuştu.