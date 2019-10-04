Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, inşaatından bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde yaşayan Paşa isimli köpeği de unutmadı. Erdoğan ayrıca Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini dilediğini söyledi.

Emine Erdoğan, Instagram hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımlarında Külliye'nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe de yer verdi.

Paşa'nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Emine Erdoğan, bu paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık." notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu an yaklaşık 5-6 yaşlarında olan Paşa, yavruyken anne ve babasına araba çarpması sonucu tek başına kaldı.

Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıktı. Kütüphane inşaatı esnasında kendisine bir kulübe yapılan Paşa'nın ismini de polisler verdi.

"HAYVAN HAKLARI YASASI BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ"

Emine Erdoğan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili diğer paylaşımında ise şu mesajı paylaştı:

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum.

Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, #4EkimHayvanlarıKorumaGünü’nü kutluyorum."

Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi.