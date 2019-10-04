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MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması
04.10.2019 - 16:49 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor."
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,doğu akdeniz,açıklama,
654340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654340.aspx
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