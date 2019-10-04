Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aynı anda eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si muhtar 7 kişi gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kağızman’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
04.10.2019 - 21:11 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağızman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kağızman,
654381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654381.aspx
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