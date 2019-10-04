Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durdurmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.
Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durdurmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.
Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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