Altun, şu bilgileri verdi: Dijital tabanlı olarak tasarlanabilecek bu platform, sosyal medya için aydınlatıcı videolar, belgeseller hazırlayacak, video haber üretimi yapacak. Bu modelde bir çağrı merkezi ve ihbar hattı, sinema filmleri için bir fon, sosyal medya kampanyaları, belli periyotlarda rapor ve kitap yayını da bulunuyor. Gerekli irtibat sağlanarak taraf ülkeler derhâl çalışmalara başladı. Girişim aynı zamanda İslamofobi ile ilgili bir izleme merkezi olarak konumlanacak. Kanalın merkezinin İstanbul olmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz.
'İslamofobiye karşı güçlü medya merkezi kuracağız'
05.10.2019 - 04:30 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 04:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye-Malezya-Pakistan tarafından İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir medya, iletişim merkezi ve kanalı kurulacağını söyledi.
Etiketler : fahrettin altun,islamofobi,
654422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654422.aspx
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