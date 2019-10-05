Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun, şu bilgileri verdi: Dijital tabanlı olarak tasarlanabilecek bu platform, sosyal medya için aydınlatıcı videolar, belgeseller hazırlayacak, video haber üretimi yapacak. Bu modelde bir çağrı merkezi ve ihbar hattı, sinema filmleri için bir fon, sosyal medya kampanyaları, belli periyotlarda rapor ve kitap yayını da bulunuyor. Gerekli irtibat sağlanarak taraf ülkeler derhâl çalışmalara başladı. Girişim aynı zamanda İslamofobi ile ilgili bir izleme merkezi olarak konumlanacak. Kanalın merkezinin İstanbul olmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz.