Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi. Erdoğan’ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan’ın Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.
Külliye kütüphanesi açılışa gün sayıyor
05.10.2019 - 04:50 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan kütüphanede incelemelerde bulundu.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,külliye kütüphanesi,
654424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654424.aspx
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