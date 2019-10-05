Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende Bakan Soylu’nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldı. Etkinlikte konuşan Soylu şunları söyledi: Çakar kullanımı, son zamanlarda önemli bir şikâyet konusuydu. Ben İçişleri Bakanı olarak kendim utanmaya başladım, tam bir yıldır çakar kullanmıyorum. Zorluk çekmiyor muyum? Çekiyorum. Araya araçlar giriyor, güvenlik için benim için bir tehdit oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Ama öyle bir utanma belası içine girdim ki, çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koydu. Bunu defalarca uyardık. Zamanlı zamansız herkes, ihtiyacı olan olmayan herkes İstanbul’un bütün güvenlik şeritlerinde Allah selamet versin bir çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikâyetinde yüzde yüz haklıydı. Ve biz de gereğini yaptık. Yasal düzenlemesini tamamladık, daha önce bunun cezalarını artırdık, bin liranın üzerine çıkardık cezalarını. Ve 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın.