Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Diyarbakır’da HDP binası önünde evlatları için nöbet tutan annelerin sayısı 51’e yükselirken kaçırılanlardan sekizi genç kız... Kimi üniversitede okurken, kimi üniversiteye kayıt olmak için başka bir şehre giderken kimi ise daha ilkokulu bile bitiremeden çocuk yaşta örgüt tarafından dağa kaçırıldı. Bir ayı aşkın süredir nöbet tutan ailelere ise sözde kadın hakları savunucularından ses yok. Her fırsatta çıktıkları televizyon programları ve konuşmacı olarak katıldıkları panellerde kadın hakları üzerinden duyarlılık kasan kesimler başını kuma gömmüş vaziyette… Terör örgütü PKK, genç kızların geleceğe dair bütün hayallerini de söndürdü.

MADDİ DURUMLARI KÖTÜYDÜ

Maddi durumu olmadığı için okuyamayan Yasemin Ballı, çalışmak için ailesiyle beraber Konya’dan İstanbul’a yerleşti. Yasemin Ballı, beş sene evvel 16 yaşında bir tekstil fabrikasında çalışırken örgüt tarafından kandırıldı. Çalıştığı iş yeri sahibinin kardeşi tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Yasemin’den hâlâ haber alınamıyor. On gün önce internetten kızının 2018 yılında öldüğünü öğrendiğini, ancak bu habere inanmadığını ifade eden anne Yıldız Ballı’nın “Kızım öldüyse cesedini bana gönderin. Kızımın öldüğüne inanmıyorum. Anlamıyorum niçin bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede?” sözleri yürek burktu. Şu an 21 yaşında olan Yasemin’in bugün belki mutlu bir evliği olacaktı, belki de kendi imkânlarıyla gidemediği okuluna gidecekti…

ÜNİVERSİTEYE GİDİYORLARDI

Yedi sene evvel üniversiteyi kazanan Ceylân Şeyma Tekin de örgüt tarafından dağa kaçırıldı. On yedi yaşında dağa çıkan Tekin, üniversiteye gitseydi şimdi mezun olacaktı. 2015 senesinde Bitlis’e üniversite tahsili için gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Fadime Levent de kaçırıldığında 18 yaşındaydı.

SURİYE’YE GÖTÜRÜLMÜŞ

İlkokul son sınıftayken PKK tarafından kaçırılan Mekiye Kaya, şimdi 19 yaşında. Çocuk yaşlarını dağda geçiren Mekiye ile ilgili şu ana kadar hiç haber alınamadı. 8 Eylül’den bu yana HDP binası önünde oturan anne Hüsniye Kaya, kızının arkadaşlarından Suriye’de olduğunu öğrendiğini söyledi.

FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

Çocuk yaşta kaçırılanlardan biri de Ece Taş. Maddi durumları sebebiyle okula gidemeyen Ece Taş bir tekstil fabrikasında çalışıyordu. On dört yaşında dağa çıkan Ece Taş, şimdi 18 yaşında.

İMTİHANLARA HAZIRLANIYORDU

Henüz lise üçüncü sınıfta öğrenciyken örgüte katılan Hayal’den de hâlâ haber alınamıyor. Üniversite imtihanına hazırlanan Hayal’in de hayallerini terör örgütü PKK söndürdü. Hayal’in annesi Süheyla Demir küçük çocuğuyla birlikte eyleme katılan son aileler arasında.