Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AYM Genel Kurulu, önceki gün “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan üç sene, altı ay hapis cezasına mahkûm edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ferdî başvuru başvurusunu görüşerek ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

AYM’nin kararı üzerine dosyayı yeniden ele alan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Öder’in tahliye edilmesini kararlaştırdı. Karar sonrasında 10 aydır Kandıra Cezaevinde bulunan Önder tahliye edildi. Çıkışta gazetecilere konuşan Önder “AYM’nin kararı oy birliğiyle almasını çok kıymetli buluyorum, umarım bu diğer yargılamalar için de ön açıcı olur” dedi.