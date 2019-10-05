Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir.